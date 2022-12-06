شكرا لقرائتكم موسم الجويريد يبدأ على مناطق الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث الفلكي د. خالد صالح الزعاق: إن موسم الجويريد يبدأ على مناطق الشمال ومدته 20 يومًا.

وتابع في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاثنين: سمي بهذا لأن الرياح الباردة تجرد الأوراق من غصونها لشدة البرد.

استطرد الزعاق: قال الشاعر:

خبري بهم يا عيد هبَّة جويريد *** واليوم أنا يا عيد بقران حادي

يا عيد وين اللي طوى الحال يا عيد *** طَي الورق يا عيد بيد الستادي

وفي وقت سابق، توقع زياد الجهني– باحث في الظواهر المناخية، موعد ذروة الحالة المطرية الأولى.

زخات برد

وقال الجهني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: إنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة الحالة المطرية الأولى في شتاء هذا العام، ذروة الحالة من ليل الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع بأمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد.

وتابع الباحث الفلكي، أن المناطق المتأثرة حسب رصد النموذج وأفضل المناطق شمال شرق المملكة والشرقية وشمال منطقة الرياض.

حالة مطيرة

وتشهد المملكة حالة طقس غير مستقر، في معظم المناطق، حيث تتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية المواطنين، وسحب مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه، وتنتشر فرق الدفاع المدني لمساعدة المواطنين على الطرق الرئيسية.

كما ناشدت الأرصاد المواطنين في وقت سابق، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى في ظل هطول الأمطار؛ حرصًا على سلامتهم.