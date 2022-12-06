شكرا لقرائتكم 3 مناطق تشهد زخات البرد غدًا منها الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع زياد الجهني، الباحث في الظواهر المناخية، موعد ذروة الحالة المطرية الأولى.

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وقال الجهني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: إنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة الحالة المطرية الأولى في شتاء هذا العام، ذروة الحالة من ليل الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع بأمطار متفرقة مصحوبة بزخات من البرد.

وتابع الباحث الفلكي، أن المناطق المتأثرة حسب رصد النموذج وأفضل المناطق شمال شرق المملكة والشرقية وشمال منطقة الرياض.

حالة مطيرة

وتشهد المملكة حالة طقس غير مستقر، في معظم المناطق، حيث تتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية المواطنين، وسحب مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه، وتنتشر فرق الدفاع المدني لمساعدة المواطنين على الطرق الرئيسية.

كما ناشدت الأرصاد المواطنين في وقت سابق، بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى في ظل هطول الأمطار؛ حرصًا على سلامتهم.