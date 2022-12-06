شكرا لقرائتكم الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المحامي أحمد المحيميد من الحديث عن أسهم الشركات، مؤكدًا أنه قد يترتب عليه عقوبات.

السجن أو الغرامة

وقال المحامي أحمد المحيميد في تصريحات لبرنامج أوراق تداول، الذي يذاع على قناة الإخبارية: إن الحديث عن أسهم الشركات ليس متاحًا، ويترتب عليه عقوبات وغرامات قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تبدأ من 10 إلى 100 ألف ريال.

ونصح المحامي أحمد المحيميد، المستثمرين بأن الاستثمار في الأوراق المالية ليس أموالًا فقط، مطالبًا بضرورة الاطلاع على نظام هيئة السوق المالية، وأن يطلع على لائحة السلوكيات المالية التي تحدد بعض التصرفات الممنوعة.