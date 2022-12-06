اخبار السعوديه

إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم بمهرجان الإبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري، وذلك بناء على تقارير اللجان الطبية ولجنة الاستئناف.

وذكر الحساب الرسمي لصفحة نادي الإبل على “تويتر” أن قرار الإلغاء سببه عدم تجاوز جميع المشاركات المتأهلة لفحص العبث.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

مكافحة آفة العبث

وأوضحت إدارة المهرجان استمرارها في مكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطرها والتذكير بأضرارها وأثرها.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها الدائم على تطبيق الفحوصات المقررة لتحقيق تنافس نزيه وعادل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا