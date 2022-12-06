شكرا لقرائتكم إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة إلغاء فئة المفاريد بكار للون المجاهيم، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري، وذلك بناء على تقارير اللجان الطبية ولجنة الاستئناف.

وذكر الحساب الرسمي لصفحة نادي الإبل على “تويتر” أن قرار الإلغاء سببه عدم تجاوز جميع المشاركات المتأهلة لفحص العبث.

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مكافحة آفة العبث

وأوضحت إدارة المهرجان استمرارها في مكافحة آفة العبث والتوعية بمخاطرها والتذكير بأضرارها وأثرها.

وأكدت إدارة المهرجان حرصها الدائم على تطبيق الفحوصات المقررة لتحقيق تنافس نزيه وعادل.