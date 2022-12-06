9 آلاف سيارة مخالفة لمواقف المعاقين شهريا

ضبطت الإدارة العامة للمرور 62540 مركبة مخالفة بمناطق المملكة خلال السبعة الأشهر الماضية (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2022) قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 286 مركبة مخالفة يوميًا، و8600 مركبة شهريًا، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضبطت الإدارة العامة للمرور 24954 مركبة خلال الثلاثة الأشهر من 2022 وهي (مايو ويونيو ويوليو)، بواقع 278 مركبة مخالفة يوميًا، ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما ضبطت 37586 مركبة مخالفة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبلغ الإجمالي للأشهر السبعة 62540 سيارة مخالفة. ردع المخالفين

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، وتهيب دائمًا إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية ما بين 500 و900 ريال، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم حجزها لردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف في مواقفهم.