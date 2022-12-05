شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اليوم أعمال «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الالكتروني 2022م»، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس الجامعة الإسلامية الأمير ممدوح بن ثنيان أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب الالكتروني، والتعرف على الجهود الدولية المبذولة في مكافحته، والمقصود بمصطلحه وأنواعه، وبيان خطورته، والتعرف على الصور المستجدة للإرهاب الالكتروني، وتعزيز سبل الوقاية منه، وتقديم تصور مقترح لمكافحته.

وتناقش جلسات وأبحاث المؤتمر 9 محاور رئيسة، تشمل التعريف بالإرهاب الالكتروني وتتناول مفهومه وأهدافه وأساليبه ومجالاته، وأثره على العقيدة، ودور المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية في مواجهته، والإرهاب الالكتروني الدولي في الميزان الشرعي «مكافحة وطرق العلاج».