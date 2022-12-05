أسطول رافد يستأنف نقل الطلاب لـ15 ألف مدرسة

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وأكدت الشركة جاهزيتها في استمرارية تقديم الخدمة للفصل الدراسي الثاني، بعد استكمال عمل الجولات الميدانية لفحص الأسطول المنفذ للخدمة، عبر 200 مشرف ومراقب ميداني يتأكدون من توافر وسائل الأمن والسلامة كافة، وفعالية المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية، وعقد 70 اجتماعا مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة، للتأكد من تشغيل الخدمة بجودة عالية لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة، إذ عملت الشركة على استكمال صيانة 6 آلاف حافلة ومركبة، بعد رصد عدد من الملاحظات عليها، إضافة إلى جاهزية 153 ورشة متنقلة حول المملكة، يديرها 457 فنيا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول، ومواصلة تدريب 6,600 سائق على المادة التدريبية التأسيسية، و5 آلاف سائق على برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين.يشار إلى أن الشركة خصصت قنوات اتصال متنوعة، لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل مع ملاحظاتهم، خلال تلقي الاتصالات من مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الالكتروني cstatweertransit.com، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، والموقع الالكتروني www.rafedsa.com.
أسطول رافد
872 ألف طالب في التعليم العام
21 ألف طالب من ذوي الإعاقة
15 ألف مدرسة بمختلف المناطق
20 ألف حافلة ومركبة للنقل
200 مشرف ومراقب ميداني
153ورشة متنقلة حول المملكة
457 فنيا للقيام بأعمال الصيانة
11,600 سائق لأسطول النقل
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