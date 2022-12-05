شكرا لقرائتكم خبر أسطول رافد يستأنف نقل الطلاب لـ15 ألف مدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف أسطول النقل المدرسي تقديم خدماته مع مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1444، لـ15 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، إذ أطلقت شركة تطوير لخدمات النقل «رافد» - الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي - أسطول حافلاتها لتقديم خدمة النقل المدرسي لما يفوق 872 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، و21 ألفا من الطلاب ذوي الإعاقة، إذ يتم نقلهم عبر 20 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت الشركة جاهزيتها في استمرارية تقديم الخدمة للفصل الدراسي الثاني، بعد استكمال عمل الجولات الميدانية لفحص الأسطول المنفذ للخدمة، عبر 200 مشرف ومراقب ميداني يتأكدون من توافر وسائل الأمن والسلامة كافة، وفعالية المستشعرات المتصلة بنظام AVL في غرفة التحكم المركزية، وعقد 70 اجتماعا مع المتعهدين في جميع مناطق المملكة، للتأكد من تشغيل الخدمة بجودة عالية لضمان تجربة نقل آمنة ومريحة، إذ عملت الشركة على استكمال صيانة 6 آلاف حافلة ومركبة، بعد رصد عدد من الملاحظات عليها، إضافة إلى جاهزية 153 ورشة متنقلة حول المملكة، يديرها 457 فنيا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة للأسطول، ومواصلة تدريب 6,600 سائق على المادة التدريبية التأسيسية، و5 آلاف سائق على برنامج التقييم النفسي والسلوكي للسائقين.

يشار إلى أن الشركة خصصت قنوات اتصال متنوعة، لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل مع ملاحظاتهم، خلال تلقي الاتصالات من مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الالكتروني cstatweertransit.com، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (Rafedsaudi)، والموقع الالكتروني www.rafedsa.com.

أسطول رافد

872 ألف طالب في التعليم العام

21 ألف طالب من ذوي الإعاقة

15 ألف مدرسة بمختلف المناطق

20 ألف حافلة ومركبة للنقل

200 مشرف ومراقب ميداني

153ورشة متنقلة حول المملكة

457 فنيا للقيام بأعمال الصيانة

11,600 سائق لأسطول النقل