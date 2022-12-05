شكرا لقرائتكم خبر 650 نحاتا محليا وعالميا يثرون خارطة الرياض بأعمال فنية عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مشروع «الرياض آرت» إقامة ملتقى «طويق للنحت 2030» خلال الفترة من 8 يناير إلى 10 فبراير المقبل تحت شعار «مدى الانسجام» ليجمع بين نخبة من فناني المملكة ومختلف دول العالم، للإبداع في مجال صناعة أعمال فنية عامة، ستكون جزءا من خارطة الرياض الفنية لإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها.

واستقبل الملتقى طلبات أكثر من 650 فنانا للمشاركة من المملكة و61 دولة، مما يؤكد أهمية مشروع الرياض آرت، ومختلف برامجه لدى المجتمع الفني المحلي والعالمي.

ويشكل «طويق للنحت «2023 أحد برامج مشروع الرياض آرت الذي يعد واحدا من مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الفنانين في النسخ السابقة التي استقطبت أكثر من 60 نحاتا محليا ودوليا، وسط حضور واسع، بما يسهم في تحقيق رؤية مشروع «الرياض آرت» في تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يضم أكثر من 1000 عمل فني عام يتم عرضها في جميع أنحاء العاصمة.

كما سيقام ضمن الملتقى 65 فعالية تشمل عقد ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش تتناول عناصر العمارة والنحت والفن والتصميم، وذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، وتنظيم زيارات مدرسية.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع «الرياض آرت» المهندس خالد الهزاني أن طويق للنحت يمثل منصة إبداعية تهدف إلى تشجيع الفنانين من كافة أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية متميزة تسهم في تطوير مدينة الرياض.

وأضاف «إن طويق للنحت يعد أحد البرامج الثقافية والفنية الثرية التي تدعم المواهب الإبداعية، وتتيح للفنانين فرصة استعراض مواهبهم، مشيرا إلى أن جميع هذه المنحوتات والأعمال الفنية سيتم مشاهدتها بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض».

وبين أن أعمال وفعاليات طويق للنحت تمثل جزءا من الرياض آرت الذي يهدف إلى نشر أكثر من 1000 عمل فني عام في مدينة الرياض، كأحد الوسائل لإثراء المشهد الثقافي والفني في المدينة.

عن ملتقى «طويق للنحت 2023»

