شكرا لقرائتكم خبر «حاضنة كون» لدعم الطهاة المبتكرين والموهوبين والرواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع المعايير وتطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة، أعلنت هيئة فنون الطهي، أمس، إطلاق حاضنة فنون الطهي «كوِّن»، التي ستعمل على تنمية القدرات في مجال الطهي عبر برامج متكاملة تقدم الدعم للطهاة المبتكرين والموهوبين، وروّاد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات، ويمكن للراغبين بالمشاركة في الحاضنة زيارة المنصة الالكترونية على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/kawn/.

وتتضمن الحاضنة 3 برامج رئيسة: أولها «حاضنة كوِّن لفنون الطهي» والمشتملة على 6 دورات يتم تكرارها على التوالي، وتنطلق كل دورة بمسابقة افتراضية (عن بعد) لـ3 أيام، وتستهدف كل مسابقة منها 50 مشاركا بحيث يتم تأهيل 20 مشروعا لمرحلة الحاضنة التي ستقام حضوريا وتستمر 6 أشهر، وتختم الدورات التدريبية بتخريج 120 مشروعا تم احتضانه. فيما يمتد البرنامج الثاني «تحدي الطهي» لـ5 ساعات حضوريا، ويستهدف 8 طهاة في كل تحد، على أن يتكرر مرتين سنويا، بحيث يمنحهم فرصة تشغيل مساحة المطعم ضمن الحاضنة لأسبوع دون رسوم، واختبار ردود فعل الجمهور لأطباقهم المبتكرة.

وفي البرنامج الثالث «مختبر كوِّن»، وهو برنامج تدريبي مكثف على مدى 5 أيام، يتخللها تعليم وتطبيق لأساسيات بناء وتطوير المشاريع التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات، وإتاحة الوصول بعدها إلى المطبخ التجريبي في «حاضنة كوِّن»، بحيث تتم صناعة واختبار الوصفات، وتحديد أنسب التقنيات؛ لإنتاجها بكميات تجارية، وتلقي النصح والإرشاد على أيدي خبراء في فنون الطهي السعودي والعالمي، ويستهدف البرنامج 8 طهاة، ويقام مرتان في السنة.

وحددت هيئة فنون الطهي شروطا يجب توافرها فيمن يرغب بالمشاركة في الحاضنة، أهمها: أن يكون سعوديا، ومقيما في المملكة، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وشغوفا بقطاع فنون الطهي، إضافة إلى التفرغ التام لحضور البرنامج كاملا، ويملك وصفة أو منتجا مبتكرا في فنون الطهي المحلية والعالمية.

أهداف الحاضنة

