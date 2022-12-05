3 مبادرات للتعاون الإعلامي بين المملكة والدول العربية مع الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في الرياض أمس أعمال منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، بمشاركة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي شولي، ورئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير شين هايشيونغ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد الإذاعات العربية محمد الحارثي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، كما شارك في المنتدى أكثر من 150 شخصية من قيادات من أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية.

وفي بداية المنتدى رحب القصبي بالضيوف المشاركين في المنتدى، وأكد أنه يمثل فرصة ثمينة ومنصة واعدة للتشاور والتعارف وتنسيق الجهود لتعزيز التعاون الإعلامي العربي الصيني.

وأوضح أن الصين الشعبية شريك موثوق في مجال الإعلام ومختلف المجالات، متطلعا أن يخرج المنتدى بمبادرات إعلامية جديدة تسهم في تعميق الروابط بين الحضارتين والثقافتين العربية والصينية، بما يرتقي لمستوى التطور الذي تشهده العلاقات العربية الصينية في المجالات كافة. وتضمن المنتدى الإعلان عن إطلاق ثلاث مبادرات للتعاون الإعلامي بين المملكة والدول العربية مع الصين.

وعقد خلال الجلسة الثانية من المنتدى ندوة بعنوان «الصين والعالم العربي في مسيرة جديدة» ناقش خلالها المشاركون من كبار مسؤولي الإعلام في المملكة والدول العربية مع نظرائهم الصينيين سبل تعزيز التعاون الإعلامي الصيني العربي وآليات الاستفادة من المنتدى كمنصة لالتقاء الخبرات الإعلامية السعودية والعربية بالخبرات الصينية، وتوسيع دائرة مشاركة التجارب، وبحث أوجه الشراكة في مختلف مجالات الإعلام.

مبادرات التعاون:

01 إنتاج برنامج تلفزيوني مشترك بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ومجموعة الصين للإعلام بعنوان »قلبا لقلب ويدا بيد«، تروي حلقاته قصصا إنسانية واجتماعية لمواطنين سعوديين يعيشون في الصين وصينيين يعيشون في المملكة، يركز العمل على قصص نجاح مواطني البلدين مع التركيز على الاندماج الثقافي والاجتماعي بين مواطني البلدين.

02 »بث الأعمال المرئية الصينية في الدول العربية وبث الأعمال العربية في وسائل الإعلام الصينية«، تهدف لتعزيز تبادل نشر المحتوى الثقافي والفني والاجتماعي بين وسائل الإعلام العربية ونظيرتها الصينية، بما يسهم في رفع مستوى وعي المجتمع الصيني بالثقافة العربية واطلاع الشعوب العربية على الثقافة الصينية.

03 عزيز التعاون بين وسـائل الإعلام العربية والصينية وتضمن:

