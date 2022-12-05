شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يعلن تطوير جزيرة سندالة..أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان ، أمس، عن تطوير جزيرة «سندالة»، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهم المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي صممت لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه.

ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024م.

وبهذه المناسبة، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة نيوم «يمثل هذا المشروع لحظة مهمة تعكس تسارع التطوير في نيوم، ويجسد خطوة رئيسة لتحقيق طموحاتنا السياحية في إطار رؤية السعودية 2030».

وأضاف «ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقة، تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلانها أن تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».

تصاميم جاذبة

وتقع الجزيرة على البحر الأحمر، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.

وسيتم تطويرها لتقدم موسما جديدا لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية إلى جانب تجارب فريدة تمكنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة، ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.

وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحرا وحيويا، كوجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، مما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية. وستجسد سندالة مميزات نيوم وإمكاناتها في تصميم وجهات سياحية بأفكار ورؤى مبتكرة تنافس مثيلاتها عالميا.

وجهة حصرية

وستعمل نيوم على تحقيق هذه التطلعات بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية في قطاعي الترفيه والفنادق لتطوير الجزيرة وجعلها وجهة حصرية وساحرة في البحر الأحمر لمجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها البحرية الخلابة والمتنوعة التي تضم واحدة من أجمل محميات الشعاب المرجانية في العالم.

ويعكس هذا الإعلان الخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمشروع العالمي الرائد، حيث أعلن ولي العهد أخيرا عن تصاميم مدينة المستقبل في نيوم «ذا لاين»، والتي وجدت أصداء علمية وإعلامية واسعة محليا وإقليميا ودوليا. وكان قد أطلق، أيضا، في مارس الماضي «تروجينا» الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، التي ستتميز برياضة التزلج على الجليد في الهواء الطلق، كأول تجربة من نوعها في الخليج العربي، إضافة إلى إعلانه عن إنشاء «أوكساچون»، المدينة الصناعية في نيوم، والتي تقدم نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.

مزايا جزيرة سندالة:

