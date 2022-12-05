ولي العهد يعلن تطوير جزيرة سندالة..أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم

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ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع العام 2024م.وبهذه المناسبة، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة نيوم «يمثل هذا المشروع لحظة مهمة تعكس تسارع التطوير في نيوم، ويجسد خطوة رئيسة لتحقيق طموحاتنا السياحية في إطار رؤية السعودية 2030».
وأضاف «ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقة، تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلانها أن تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».
تصاميم جاذبة
وتقع الجزيرة على البحر الأحمر، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.
وسيتم تطويرها لتقدم موسما جديدا لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية إلى جانب تجارب فريدة تمكنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة، ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.
ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.
وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحرا وحيويا، كوجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، مما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية. وستجسد سندالة مميزات نيوم وإمكاناتها في تصميم وجهات سياحية بأفكار ورؤى مبتكرة تنافس مثيلاتها عالميا.
وجهة حصرية
وستعمل نيوم على تحقيق هذه التطلعات بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية في قطاعي الترفيه والفنادق لتطوير الجزيرة وجعلها وجهة حصرية وساحرة في البحر الأحمر لمجتمع اليخوت في العالم، محاطة ببيئتها البحرية الخلابة والمتنوعة التي تضم واحدة من أجمل محميات الشعاب المرجانية في العالم.
ويعكس هذا الإعلان الخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمشروع العالمي الرائد، حيث أعلن ولي العهد أخيرا عن تصاميم مدينة المستقبل في نيوم «ذا لاين»، والتي وجدت أصداء علمية وإعلامية واسعة محليا وإقليميا ودوليا. وكان قد أطلق، أيضا، في مارس الماضي «تروجينا» الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، التي ستتميز برياضة التزلج على الجليد في الهواء الطلق، كأول تجربة من نوعها في الخليج العربي، إضافة إلى إعلانه عن إنشاء «أوكساچون»، المدينة الصناعية في نيوم، والتي تقدم نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.
مزايا جزيرة سندالة:
- أولى وجهات »نيوم« للسياحة البحرية الفاخرة والبوابة الرئيسة للرحلات في البحر الأحمر.
- صممت لتقدم إحدى أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه.
- تقدم جدول رحلات اليخوت الفاخرة والإبحار بموسم جديد في البحر الأحمر مكملا المواسم الحالية في البحر الأبيض المتوسط والكاريبي والولايات المتحدة.
- تبدأ الجزيرة في استقبال الزوار في مرافقها الرائعة والحصرية مطلع العام 2024.
- 413 غرفة فندقية توفرها بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
- 333 شقة فندقية فاخرة.
- ناد شاطئي وآخر لليخوت.
- 38 خيارا من المطاعم العالمية.
- تضم مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بها وأخرى عالمية لصناعة منظومة سياحية متكاملة ومبتكرة.
- تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزائرين عبر مجموعة من المرافق والمتاجر الفاخرة والمصممة خصيصا.
- تمتد على مساحة 840,000 م2، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم.
- ستضم مرسى يتكون من 86 رصيفا بحريا وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية؛ مما يجعله وجهة مثالية لاستيعاب ملاك القوارب واليخوت الفاخرة والكبيرة.
- ستوفر لمحبي رياضة الجولف أرضا بمساحة 6,474 ياردة (5,920 مترا)، تتكون من ملعبين عالميين يحتويان على 9 حفر، ومخصصين لـ70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية متميزة.
- تطور نيوم جزيرة سندالة لتكون وجهة سياحية متميزة محاطة ببيئتها البحرية الجميلة مثل الشواطئ الساحرة وتجارب الغوص والشعب المرجانية وغيرها.
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