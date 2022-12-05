إيقاف زائرين بحوزتهما مادة مخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدين بتأشيرة زائر من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، بحوزتهما 11.96 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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