فتح باب التطوع لـ«شباب مكة في خدمتك» برمضان والحج

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ودعا نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عبد الرحمن الغامدي، الشباب الراغبين بالمشاركة في الأنشطة الموسمية إلى التقديم الالكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة، لافتا إلى أن التقديم سيستمر حتى نهاية جمادى الأولى الحالي.وأوضح أن برنامج «شباب مكة في خدمتك « أكمل 19 عاما في خدمة ضيوف الرحمن، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.
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