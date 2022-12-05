شكرا لقرائتكم خبر فتح باب التطوع لـ«شباب مكة في خدمتك» برمضان والحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسمي رمضان والحج لعام 1444هـ، من خلال أنشطته المختلفة في برنامج «شباب مكة في خدمتك» .

ودعا نائب المشرف العام على المشروع الدكتور عبد الرحمن الغامدي، الشباب الراغبين بالمشاركة في الأنشطة الموسمية إلى التقديم الالكتروني من خلال موقع برنامج شباب مكة، لافتا إلى أن التقديم سيستمر حتى نهاية جمادى الأولى الحالي.

وأوضح أن برنامج «شباب مكة في خدمتك « أكمل 19 عاما في خدمة ضيوف الرحمن، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.