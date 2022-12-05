مستشفيات حكومية تجري 42 ألف عملية تجميل جراحية.. والرياض الأكثر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت 42767 عملية تجميل جراحية في المستشفيات الحكومية للعامين (2020 و2021)، تصدرت فيها الرياض من ناحية عدد عمليات التجميل التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة بـ(4797) عملية تجميل، تليها عسير بـ(2835)، وحلت مكة المكرمة ثالثا بـ(2133) للعامين الماضيين. عمليات التجميل الجراحية بالمستشفيات الحكومية للعامين (2020 و2021) 42,767 إجمالي كلي 42,767 إجمالي كلي عمليات التجميل بمستشفيات وزارة الصحة إجمالي9,409 للعام 202‪1 إجمالي 12,989 للعام 202‪0 2,873الرياض 1,270العاصمة المقدسة 679‪جدة 758‪الطائف 802‪المدينة المنورة الشرقية850‪ القصيم888‪ 700‪الأحساء حفر الباطن72 عسير1,735 بيشة 88 تبوك 204 حائل201‪ جازان 589 الباحة428 القريات45 نجران543 الحدود الشمالية127 الجوف137 القنفذة0 عمليات التجميل بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 2,130 الخدمات الطبية بالحرس الوطني 3,818 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية640 ‪مستشفى الملك فيصل التخصصي 1,108 مستشفيات الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 173 ‪مستشفيات أرامكو 518 ‪الخدمات الطبية بالخطوط السعودية 0 مستشفيات تابعه لوزارة التعليم 1,218 للعام 202‪0 10,764 إجمالي للعام 202‪1 9,605 المصدر: وزارة الصحة للعامين (2020 و2021)

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