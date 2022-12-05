مستشفيات حكومية تجري 42 ألف عملية تجميل جراحية.. والرياض الأكثر

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عمليات التجميل الجراحية بالمستشفيات الحكومية للعامين (2020 و2021)42,767 إجمالي كلي
عمليات التجميل بمستشفيات وزارة الصحة
إجمالي9,409 للعام 2021
إجمالي 12,989 للعام 2020
2,873الرياض
1,270العاصمة المقدسة
679جدة
758الطائف
802المدينة المنورة
الشرقية850
القصيم888
700الأحساء
حفر الباطن72
عسير1,735
بيشة 88
تبوك 204
حائل201
جازان 589
الباحة428
القريات45
نجران543
الحدود الشمالية127
الجوف137
القنفذة0
عمليات التجميل بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى
الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 2,130
الخدمات الطبية بالحرس الوطني 3,818
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية640
مستشفى الملك فيصل التخصصي 1,108
مستشفيات الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 173
مستشفيات أرامكو 518
الخدمات الطبية بالخطوط السعودية 0
مستشفيات تابعه لوزارة التعليم 1,218
للعام 2020
10,764
إجمالي
للعام 2021
9,605
المصدر: وزارة الصحة للعامين (2020 و2021)
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