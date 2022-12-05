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مستشفيات حكومية تجري 42 ألف عملية تجميل جراحية.. والرياض الأكثر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجريت 42767 عملية تجميل جراحية في المستشفيات الحكومية للعامين (2020 و2021)، تصدرت فيها الرياض من ناحية عدد عمليات التجميل التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة بـ(4797) عملية تجميل، تليها عسير بـ(2835)، وحلت مكة المكرمة ثالثا بـ(2133) للعامين الماضيين.

عمليات التجميل الجراحية بالمستشفيات الحكومية للعامين (2020 و2021)

42,767 إجمالي كلي

عمليات التجميل بمستشفيات وزارة الصحة

إجمالي9,409 للعام 202‪1

إجمالي 12,989 للعام 202‪0

2,873الرياض

1,270العاصمة المقدسة

679‪جدة

758‪الطائف

802‪المدينة المنورة

الشرقية850‪

القصيم888‪

700‪الأحساء

حفر الباطن72

عسير1,735

بيشة 88

تبوك 204

حائل201‪

جازان 589

الباحة428

القريات45

نجران543

الحدود الشمالية127

الجوف137

القنفذة0

عمليات التجميل بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى

الخدمات الطبية بالقوات المسلحة 2,130

الخدمات الطبية بالحرس الوطني 3,818

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية640

‪مستشفى الملك فيصل التخصصي 1,108

مستشفيات الهيئة الملكية بالجبيل وينبع 173

‪مستشفيات أرامكو 518

‪الخدمات الطبية بالخطوط السعودية 0

مستشفيات تابعه لوزارة التعليم 1,218

للعام 202‪0

10,764

إجمالي

للعام 202‪1

9,605

المصدر: وزارة الصحة للعامين (2020 و2021)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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