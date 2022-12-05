أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.
من جانبها، أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الرئيسية والفرعية استعداداتها والتأهب لاحتواء آثار الأمطار التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة، مع متابعة توقعات الأرصاد الخاصة بالحالة المطرية على المنطقة.
وتأتي الاستعدادت تفعيلاً لخطة العمل الاستباقية التي وضعتها الأمانة مسبقاً لموسم الأمطار، من خلال رفع الجاهزية لأي طارئ، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.
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