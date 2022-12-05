لجان خماسية بالمناطق لضبط مخالفات الأسواق

تعتزم لجان حكومية خماسية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم حملات يومية على أسواق النفع العام بالعديد من المناطق، وضبط المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما يتم التأكد من سلامة الغذاء عن طريق الحملات المستمرة والتفتيش.

مصادرة منتجات

ففي المدينة المنورة وقفت لجنة خماسية على إدارة السوق المركزي للخضار والفواكه ضمن الحملات اليومية التي يقوم بها مراقبو إدارة السوق المركزي، بمعاونة مكتب العمل ووزارة التجارة والشرطة والجوازات، وبرئاسة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لضبط المخالفين والتأكد من سلامة الغذاء.

وضبطت اللجنة خلال جولاتها على المركز عددا من المخالفات التي اتخذت الإجراءات النظامية بحقها من خلال ضبط وإحالة 102 عاملا مخالفا لنظام الإقامة، وتسليمهم لوحدة الضبط الميداني، فيما تم التأكد من سلامة الغذاء بالحملات والتفتيش والتأكد من مصادرها، حيث تم مصادرة منتجات زراعية، وذلك بتسليمها لجمعية حفظ النعمة لإمكانية الاستفادة منها، فيما تم إتلاف مجموعة من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واستمرارا لعملية الضبط والمراقبة.

ووقفت اللجنة على أسواق الأسماك واللحوم للتأكد من المنتجات الغذائية والمراقبة اليوم، حيث تم ضبط أسماك فاسدة ولحوم غير صالحة، إضافة إلى بعض السلطات المحضرة مسبقا بدون وضع تواريخ الإنتاج والانتهاء.

إشراف ومراقبة

وانتقل الإشراف على أسواق النفع العام من أمانات المناطق إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتقوم الوزارة حاليا بالإشراف ومراقبة، وتتبع أسواق النفع العام من ضمنها أسواق الخضار والفواكه، والتي تحوي بداخلها عددا من الأقسام منها أسواق اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وكذلك قسم للمفروشات.

وصدر قرار نقل 7 اختصاصات بين الوزارتين في 30 يونيو 2020، تصدرتها أسواق النفع العام «الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ»، كما تم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بما يحقق المصلحة العامة.