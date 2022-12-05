مؤتمر لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

وأوضح رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود أن العالم يعيش تقدما متسارعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأصبح الإرهاب الإلكتروني ظاهرة تهدد دول العالم أجمع، من خلال وجود نشاطات متطرفة غير مشروعة، ألحقت الضرر بالأفراد والمجتمعات، وكان لا بد للتصدي لهذا الإرهاب بجهود مضاعفة، وبدراسات موضوعية، تسهم في مكافحة هذا التهديد والحد من خطورته.
وبين رئيس الجامعة الإسلامية أن المؤتمر يشتمل على 9 محاور رئيسية.
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