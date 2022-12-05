مؤتمر لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

تنظم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اليوم، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 تحت رعاية وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان في رحاب الجامعة حيث يشتمل المؤتمر على 9 محاور رئيسية مختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود أن العالم يعيش تقدما متسارعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وأصبح الإرهاب الإلكتروني ظاهرة تهدد دول العالم أجمع، من خلال وجود نشاطات متطرفة غير مشروعة، ألحقت الضرر بالأفراد والمجتمعات، وكان لا بد للتصدي لهذا الإرهاب بجهود مضاعفة، وبدراسات موضوعية، تسهم في مكافحة هذا التهديد والحد من خطورته.

وبين رئيس الجامعة الإسلامية أن المؤتمر يشتمل على 9 محاور رئيسية.