65 مشروعا تعليميا بجدة

واطلع خلال الاجتماع على عرض موجز عن مشاريع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، المتضمن المشاريع المستلمة خلال العام الماضي وبداية عام الجاري الهجري، البالغ عددها 65 مشروعًا، والمشاريع الجاري تنفيذها وعددها 45 مشروعًا، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في المرحلة الثانية بنظام البناء الحديث المطور وعددها 36 مشروعًا، إلى جانب المشاريع المستقبلية البالغ عددها 67 مشروعًا.
وناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه تعليم جدة في تنفيذ المشاريع وسبل معالجتها، مؤكدًا أهمية مضاعفة وتضافر الجهود بما يسهم في سرعة إنجاز المشاريع.
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