القبض على مروجين للشبو

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة والمصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، أدت إلى... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

لجان خماسية بالمناطق لضبط مخالفات الأسواق تعتزم لجان حكومية خماسية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم حملات يومية على أسواق النفع العام بالعديد من المناطق، وضبط... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

مؤتمر لمكافحة الإرهاب الإلكتروني تنظم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اليوم، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 تحت رعاية وزير التعليم يوسف... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

التوسع في التأمين ضد الأخطاء الطبية أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

65 مشروعا تعليميا بجدة رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الاجتماع الرابع للمجلس.واطلع خلال... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

رقابة مشددة على المخالفات الإنشائية تُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها، الأعمال الرقابية المكثفة على المواقع تحت... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء دوت الخليج، وصرفوهم عن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت) أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي (كاد كونكت) في قسم تصميم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

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