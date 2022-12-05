القبض على مروجين للشبو

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أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق
تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة والمصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، أدت إلى...
لجان خماسية بالمناطق لضبط مخالفات الأسواق
تعتزم لجان حكومية خماسية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم حملات يومية على أسواق النفع العام بالعديد من المناطق، وضبط...
مؤتمر لمكافحة الإرهاب الإلكتروني
تنظم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اليوم، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 تحت رعاية وزير التعليم يوسف...
التوسع في التأمين ضد الأخطاء الطبية
أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية...
65 مشروعا تعليميا بجدة
رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الاجتماع الرابع للمجلس.واطلع خلال...
رقابة مشددة على المخالفات الإنشائية
تُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها، الأعمال الرقابية المكثفة على المواقع تحت...
آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء دوت الخليج، وصرفوهم عن...
جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت)
أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي (كاد كونكت) في قسم تصميم...
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