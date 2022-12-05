اخبار السعوديه

القبض على مروجين للشبو

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أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

تواصلت أمس الأمطار الرعدية الغزيرة والمصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم، أدت إلى...

fb81400dd7.jpgأبها : دوت الخليج
b5997cb8dc.jpg11 جمادى الأولى 1444 هـ

لجان خماسية بالمناطق لضبط مخالفات الأسواق

تعتزم لجان حكومية خماسية بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم حملات يومية على أسواق النفع العام بالعديد من المناطق، وضبط...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

مؤتمر لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

تنظم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اليوم، المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 تحت رعاية وزير التعليم يوسف...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

التوسع في التأمين ضد الأخطاء الطبية

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن نقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يأتي تعزيزاً لسلامة المرضى والعناية...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

65 مشروعا تعليميا بجدة

رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، الاجتماع الرابع للمجلس.واطلع خلال...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

رقابة مشددة على المخالفات الإنشائية

تُواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها، الأعمال الرقابية المكثفة على المواقع تحت...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء دوت الخليج، وصرفوهم عن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت)

أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي (كاد كونكت) في قسم تصميم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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