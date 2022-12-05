رقابة مشددة على المخالفات الإنشائية

ــــــــــــــــــــــــ مخلفات البناء
تستهدف الجولاتُ الرقابيةُ حزمةً من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، ممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت؛ تشمل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، إضافة إلى عدم نظافة الموقع أثناء وبعد الانتهاء من العمل، عدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم, إلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.
ـــــــــــــــــــ الالتزام والامتثال
وتحرص الوزارة من خلال حملاتها الرقابية الشاملة على التأكد من الالتزام والامتثال للاشتراطات المفروضة من الجهات المختصة، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عن طريق تطبيق بلدي أو الاتصال على 940 حول هذه المخالفات.
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