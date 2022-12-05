شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. فيفا يعلن قراره حول احتساب هدف فرنسا أمام تونس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارها حول الاحتجاج الذي تقدم به منتخب فرنسا لاحتساب هدفه الملغي أمام تونس في كأس العالم.

ورفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي، احتساب هدف أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي ضد المنتخب التونسي، بدور المجموعات.

وخسر منتخب فرنسا أمام تونس في آخر مباراة بدور المجموعات بهدف دون رد، وتم إلغاء هدفا سجله أنطوان جريزمان في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتقدم منتخب فرنسا، عقب المباراة باحتجاج لاحتساب الهدف وتبديل نتيجة المباراة إلى التعادل، وهذا ما رفضته لجنة الانضباط.

وودع منتخب تونس كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، بينما تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بعد الفوز على بولندا في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الديوك الفرنسية بقيادة ديديه ديشامب المدير الفني، نظيره منتخب إنجلترا في مباراة دور الثمانية من البطولة.