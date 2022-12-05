شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..محمد صلاح يثير الجدل بسبب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الجدل بسبب متابعته لمباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة للسيدات أثناء مباراة كرواتيا واليابان في دور ال16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

صلاح يثير الجدل بسبب صورة مباراة الأهلي والزمالك

ونشر النجم المصري محمد صلاح صورة أثناء متابعته لقمة الكرة الطائرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وهو ما أثار الجدل بسبب تصرف صلاح.

وعلى الرغم من إقامة مباراة كرواتيا واليابان في نفس التوقيت إلا أن صلاح حرص على مشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة والتي كانت تحمل طابعا خاصا حيث كانت المباراة الأولى في الموسم الجديد بين الفريقين على صعيد سيدات الطائرة.

ويعد صلاح من أبناء نادي المقاولون العرب المصري ولم يبدي من قبل أهتمامه لأحد قطبي الكرة المصرية سواء الأهلي أو الزمالك إلا أن تصرفه اليوم قد اعاد الشكوك من جديد حول تشجيعه لأحد القطبين.

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وعلى صعيد آخر فقد حقق المنتخب الكرواتي في نفس التوقيت الفوز عى نظيره الياباني بركلات الجزاء بنتيجة 3-1 وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

