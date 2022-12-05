شكرا لقرائتكم خبر عن حديث خاص من لقجع مع الركراكي وبونو وحكيمي قبل موقعة إسبانيا غدا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على التواجد في تدريبات أسود الأطلس اليوم استعدادا لمواجهة المنتخب الإسباني غدا في دور ال16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحضر لقجع الحصة التدريبية للمغرب من أجل تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة غدا حيث سيكون المنتخب المغربي هو الممثل العربي الوحيد بالبطولة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت مكة المكرمة على استاد المدينة التعليمية بالريان.

ومن جانبه عبر لقجع على سعادته بما يقدمه المنتخب المغربي مؤخرا من نتائج بالإضافة إلى حرصه على نقل دعمه وتحفيزه لكافة اللاعبين بقيادة مديرهم الفني وليد الركراكي.

حديث فوزي لقجع مع لاعبي منتخب المغرب قبل مواجهة إسبانيا

وحث لقجع اللاعبين على كتابة التاريخ من أجل أن يصبحوا أول منتخب عربي يتجاوز ثمن نهائي بطولة كأس العالم.

وقام لقجع بإجراء حديث مطول مع المدير الفني وليد الركراكي واللاعبين على رأسهم ياسين بونو حاررس المرمى وأشرف حكيمي وحكيم زياش قبل المباراة المرتقبة غدا.

المغرب تتصدر مجموعتها بكأس العالم

يذكر أن المنتخب المغربي نجح في تصدر مجموعته بالمونديال عقب التعادل أمام كرواتيا والفوز على كل من بلجيكا وكندا في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات.

