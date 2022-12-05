شكرا لقرائتكم خبر عن إنريكي يتغنى بالمغرب والركراكي ويتحدث عن النصيري قبل موقعة الغد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن صعوبة مباراة الماتادور الإسباني غدا أمام نظيره المغربي ضمن منافسات دور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحدث إنريكي في المؤتمر الصحفي عن قوة المنتخب المغربي وأنه أحد أفضل الفرق التي قدمت كرة قدم قوية في دور المجموعات وتمكنوا من تصدر مجموعتهم الصعبة.

إنريكي يتحدث عن استعدادات إسبانيا

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي:"نحن مستعدون لنقدم ما قدمناه في كل مباراة ولدينا خطة واضحة وهدف واضح بالتأهل لربع النهائي".

وأضاف:" لا يعني أننا نسيطر أمام كل المنافسين طول الوقت، نحن نتحدث عن كأس العالم الذي يضم أفضل منتخبات وأفضل مستويات، اللاعبون متحمسون لتسجيل الفوز".

إنريكي يتحدث عن منتخب المغرب والنصيري لاعب أسود الأطلس

وأكمل إنريكي:"منتخب المغرب لديه فريق قوي وهم بحالة ذهنية مرتفعة خلال الفترة الحالية بعد نتائجهم الإيجابية الأخيرة وتصدرهم لمجموعتهم وهم الآن مرتاحون ومستعدون للقاء جيدا".

وتحدث إنريكي عن النصيري وقال:"هو أحد أفضل اللاعبين في البطولة، المغرب بشكل عام لديها منتخب قوي ولاعبين مميزين بقيادة مدير فني متميز، إذا كان أحد يقلل من شأنهم أو من قوة المباراة فهو ليس أنا".

وعاد إنريكي وتحدث عن منتخب إسبانيا وقال:"نحن أيضا نشعر بالراحة وأدينا مباريات قوية خلال دور المجموعات باستثناء آخر مواجهة أمام اليابان وهذا وارد أن يجدث".

وأختتم قائلا: "لا نستطيع أن نكون متفائلين أو متشائمين، أود أن يلعب فريقي بشكل معين، وأشجع اللاعبين أن ينسوا النتائج لأنها سوف تأتي".

