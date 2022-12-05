آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية في لقاء خاص لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن الفكر الإخواني سمي بالصحوي تلطيفا، واصفا الفكر الصحوي بالفكر “التدميري”.
وأشار آل الشيخ إلى أن منابر الجمعة كانت منبر من لا منبر له، وأضاف: "كان هناك مقاومة من البعض وقلنا لمن لا يتبع الأنظمة ارتاح واستريح، وذلك من خلال تنظيم هذه الأمور وإصدار الأنظمة والتعليمات وتوكيل لجان معتمدة وموثوقة للمنابر والدعوة".
وتابع آل الشيخ: "عانيت من الإجرام الممارس ضدي وضد أسرتي وقد يكون إبليس أرحم منهم عليّ وحتى أولادي لم يسلموا من أذاهم".
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