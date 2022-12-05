جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت)

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للراغبات في الاستفادة من المقررات النوعية، والتزوّد من خبرات أعضاء هيئة التدريس المختصين بمختلف أقسام كلية التصاميم والفنون، كما يتيح (كاد كونكت) للملتحقات الحصول على التطبيق العملي اللازم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات؛ لخدمة مخرجات العملية التعليمية.
يذكر أنّ التسجيل في البرنامج يُتاح سنويًا في المقررات المدرجة قبل بداية كل فصل دراسي، يُعلن عنه في الموقع الإلكتروني لكلية التصاميم والفنون، ويستمر التدريب (10 أسابيع) حسب أيام المقرر، وفي حال إتمام الحضور بنسبة 75% فإنها تمنح شهادة معتمدة من قبل كلية التصاميم والفنون.
ويأتي ذلك تحقيقاً لأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والمتمثلة في المخرجات التنافسية، من خلال رفع الثقافة الفنية والمهارية للطالبات في مجال التصاميم والفنون، وتأهيل كوادر وطنية لشغل المهن التخصصية.
لمزيدًا من المعلومات عن البرنامج التدريبي الاطلاع عبر الرابط .
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