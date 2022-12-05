التعليم تعتمد أول كتب مدرسية لتدريس اللغة الصينية

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آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء دوت الخليج، وصرفوهم عن...
جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت)
أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي (كاد كونكت) في قسم تصميم...
برنامج جديد لتأهيل المعلمين والمعلمات على الأمن السيبراني
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة التعليم عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل معلمين ومعلمات في مجال الأمن...
الحقيل: عدد المتطوعين بالسعودية وصل إلى 260 ألفا
برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل...
120% زيادة المراجعين المرخصين
أسهم تطوير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في ارتفاع أعداد المرخصين في المملكة بنسبة 120% العام الماضي، في وقت اعتمدت 63 هدفا،...
استقبال 6.4 ملايين طالب بالمقررات والإشراف
انتظم، الأحد، نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بعد تمتعهم بإجازة نهاية...
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