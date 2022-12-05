التعليم تعتمد أول كتب مدرسية لتدريس اللغة الصينية

آل الشيخ: الصحويون شتتوا أبناء دوت الخليج قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن أصحاب الفكر الصحوي شتتوا أبناء دوت الخليج، وصرفوهم عن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

جامعة الأميرة نورة تُعلن فتح التسجيل في برنامج (كاد كونكت) أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي (كاد كونكت) في قسم تصميم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

برنامج جديد لتأهيل المعلمين والمعلمات على الأمن السيبراني أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع وزارة التعليم عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل معلمين ومعلمات في مجال الأمن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

الحقيل: عدد المتطوعين بالسعودية وصل إلى 260 ألفا برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

120% زيادة المراجعين المرخصين أسهم تطوير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في ارتفاع أعداد المرخصين في المملكة بنسبة 120% العام الماضي، في وقت اعتمدت 63 هدفا،... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

استقبال 6.4 ملايين طالب بالمقررات والإشراف انتظم، الأحد، نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بعد تمتعهم بإجازة نهاية... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

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