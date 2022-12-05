الحقيل: عدد المتطوعين بالسعودية وصل إلى 260 ألفا

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم، حفل افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، والذي تُنظمه أمانة العاصمة المُقدسة، بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وأشار الحقيل خلال كلمة ألقاها إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفخر بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة؛ وتحقيق أكثر من 370 حساباً مُفَعِّلاً للعمل التطوعي؛ تشمل جميع مُدن المملكة، مبينا أن الوزارة حققت خلال عام 2022 انضمام 43 ألف متطوّع ومتطوعة؛ ؛ وجرى استيعابهم عبر 4 مسارات"، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تحقيق رؤية ولي العهد للوصول إلى مليون متطوع في 2030".

وأضاف أن منطلقات العمل التطوعي لدى الوزارة كثيرة؛ وأبرزها وجود الفُرص والاحتياج، إذ تُنفذ الوزارة أكثر من 40% من أعمال المُدُن؛ وهذا يزيد من عدد الفُرص التطوعية المُمكن طرحها، ولدى الوزارة الاحتياج بسبب تنوّع أعمال الوزارة؛ وكثّرة مشاريعها؛ مما يدفع لفتح الباب للمُشاركة في تقديم الدعم والمُساندة لها، منوها بالمنظومة التي عملت الوزارة على إيجادها والتي تحفظ للمتطوّع حقوقه؛ والعمل سوياً لتشكيل الوعي تجاه العمل التطوّعي، بفتح المسارات أمام الجميع ليصبحوا شُركاء مُجتمعيين، وعبر حوكمة الأعمال؛ ليكونوا تحت مظلة آمنة وغطاء يمنحهم كُل ما يدفعهم للعطاء أكثر، عبر توفير بيئة عمل تطوعي إيجابية.

وتضمن حفل الإطلاق عرضاً مرئياً لمنجزات برنامج التطوع في الوزارة، كما شهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التطوعي، وكرم عددًا من الأمانات والبلديات التي كان لها دور بارز وجهود ملموسة في العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم العديد من الجهات الداعمة للعمل التطوعي من لقطاع الخاص وتكريم الرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في العمل التطوعي.

وقام الحقيل بتدشين 4 منتجات تطوعية شملت منصة المشاركة المجتمعية من خلالها سيتم الوصول لبيان أعمال ونجاحات الموظفين، وتمييز المُشاركات؛ وسهولة الوصول لها وإبرازها مما سيُسهل عمل المتطوعين ويزيد من الفرص التطوعية لهم؛ بالإضافة لدليل المتطوع، واتفاقية "ولاء ون" لتقديم خدمات للمتطوعين، وتدشين السترة الموحدة للمتطوع على مستوى المملكة.