شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل المغرب المتوقع لمباراة إسبانيا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب المغرب لخوض تحدي جديد، حينما يواجه المنتخب الإسباني، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يسعي المنتخب المغربي لمعانقة التاريخ بتحقيق فوز إعجازي على المتادور الإسباني، والذي سيكون بمثابة المفاجأة الأكبر فى المونديال الحالي، حال نجحت أسود الأطلس فى إقصائه.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لدور الستة عشر بعدما حل فى المركز الأول بالمجموعة السادسة، فى حين تأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعدما حل فى مركز الوصافة للمجموعة الخامسة خلف اليابان.



موعد مباراة المغرب وإسبانيا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الإسباني غدًا الثلاثاء، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل المغرب المتوقع لمباراة إسبانيا

حراسة المرمى: ياسين بونو .

خط الدفاع: نصير مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي .

خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، يوسف النصيري، حكيم زياش.



ملعب مباراة المغرب وإسبانيا القادمة

ومن المنتظر أن ستقام المباراة بين منتخبي المغرب وإسبانيا، على ملعب المدينة التعليمية، على أن يتولي قيادة المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فرناندو راباليني، ومساعديه خوان بابلو بيلاتي، ودييجو بونجا.