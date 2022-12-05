شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. المغرب تسعي لدخول التاريخ عبر بوابة إسبانيا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب المغرب تحدي قوي ومثير غدًا، حينما يواجه المنتخب الإسباني، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث يسعي المنتخب المغربي لمعانقة التاريخ بتحقيق فوز إعجازي على المتادور الإسباني، والذي سيكون بمثابة المفاجأة الأكبر فى المونديال الحالي، حال نجحت أسود الأطلس فى إقصائه.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لدور الستة عشر بعدما حل فى المركز الأول بالمجموعة السادسة، فى حين تأهل منتخب إسبانيا لهذا الدور بعدما حل فى مركز الوصافة للمجموعة الخامسة خلف اليابان.



إسبانيا تخشي مواجهة المغرب!

وعلى الرغم من فارق الإمكانيات والخبرات الكبيرة لصالح إسبانيا، إلا أن المعسكر الإسباني تسيطر عليه حالة من التركيز الشديد فى المباراة القادمة، بعدما أكد سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب الإسباني على صعوبة مواجهة المغرب فى مباراة إقصائية، مما يؤكد حالة الحرص والتخوف الكبيرة عليها الجميع.



الركراكي يسعي لكسر الأرقام القياسية!

ونجح وليد الركراكي فى قيادة منتخب المغرب للوصول إلى دور ال 16،ليصبح أول مدرب عربي يصل إلى هذا الدور، مما يجعله يطمح لتحقيق المزيد، من أجل تحقيق رقمًا تاريخيًا له فى المونديال الحالي لا يمكن تحطيمه.



موعد مباراة المغرب وإسبانيا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب الإسباني غدًا الثلاثاء، فى دور ال 16 من منافسات كأس العالم الحالية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.