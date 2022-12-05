شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو يحصد جائزة لاعب الجولة الخامسة بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن فوز النجم البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بالدوري المصري، بعدما جاءت نتائج التصويت فى صالح اللاعب، متفوقًا على إمام عاشور، نجم وسط نادي الزمالك.

يأتي ذلك بعدما صنع اللاعب هدفًا وتسبب فى الآخر فى فوز المارد الأحمر على الجيش بثنائية، حيث يسير سافيو مع النادي الأهلي بخطي ثابتة، بعدما نجح من تسجيل هدفًا فى مباراة الكلاسيكو أمام الزمالك فى السوبر المصري، الشئ الذي أعطي اللاعب دفعة قوية، بعد مساندة ودعم الجماهير الحمراء له.



كولر لا يرحب ببقاء الشحات!

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر غير مرحب ببقاء حسين الشحات مع الفريق فى الفترة المقبلة، ومن ثم فإننا قد نشاهد مفاجأة مدوية برحيل اللاعب عن صفوف الفريق فى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يشارك اللاعب فى ظل قيادة كولر الفنية سوي فى لقاء وحيد، قبل أن يقرر إستبعاده بشكل دائم من قائمة الفريق فى المباريات، حتى أنه لا يضعه على دكة بدلاء الفريق، الأمر الذي يؤكد عدم ترحيب المدرب السويسري باللاعب.



تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة!

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء القادم، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.