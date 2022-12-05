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أول موجة برد محسوسة نهاية هذا الأسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث الفلكي خالد صالح الزعاق: إن أول موجة برد محسوسة لهذا الشتاء تمر على معظم المناطق بالمملكة.

ولفت الزقاق خلال برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: أن هذه الأيام تسمى إقران أحادي برد بادي، حيث يقترن القمر بـ الثريا.

إقران أحادي

وأوضح الزقاق أن الثريا هي أجمل النجوم وتقترن بأجمل الكون القمر 6 مرات في العام، 2 في الشتاء، 2 في الصيف، 2 في الربيع، 2 في الخريف.

في وقت سابق، قال الزعاق: إن المملكة على أعتاب موسم المربعانية، وهي من أشهر مواسم الشتاء مدتها 40 يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.

3 نجوم

لفت الزعاق إلى أن المربعانية تتكون من 3 نجوم وكل نجم 13 يومًا، ونص المربعانية 20 يومًا.

وتابع: وسم من ناحية التأثير ومن ناحية الأجواء، من ناحية الأجواء أجواؤه معتدلة، ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال 20 يومًا، فإنه ينبت ما ينبته الوسم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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