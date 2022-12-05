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شكرا لقرائتكم أول موجة برد محسوسة نهاية هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث الفلكي خالد صالح الزعاق: إن أول موجة برد محسوسة لهذا الشتاء تمر على معظم المناطق بالمملكة.
ولفت الزقاق خلال برنامجه على قناة العربية، اليوم الأحد: أن هذه الأيام تسمى إقران أحادي برد بادي، حيث يقترن القمر بـ الثريا.
إقران أحادي
وأوضح الزقاق أن الثريا هي أجمل النجوم وتقترن بأجمل الكون القمر 6 مرات في العام، 2 في الشتاء، 2 في الصيف، 2 في الربيع، 2 في الخريف.
في وقت سابق، قال الزعاق: إن المملكة على أعتاب موسم المربعانية، وهي من أشهر مواسم الشتاء مدتها 40 يومًا، ولهذا سميت بالمربعانية.
3 نجوم
لفت الزعاق إلى أن المربعانية تتكون من 3 نجوم وكل نجم 13 يومًا، ونص المربعانية 20 يومًا.
وتابع: وسم من ناحية التأثير ومن ناحية الأجواء، من ناحية الأجواء أجواؤه معتدلة، ومن ناحية التأثير إذا نزل مطر خلال 20 يومًا، فإنه ينبت ما ينبته الوسم.