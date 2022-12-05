120% زيادة المراجعين المرخصين - #عاجل

أسهم تطوير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في ارتفاع أعداد المرخصين في المملكة بنسبة 120% العام الماضي، في وقت اعتمدت 63 هدفا، منها 46 هدفا محققا بشكل كامل بنسبة 46%، و10 أهداف بنسبة 80%، و7 أهداف محققة بنسبة أقل من 50%، وبلغت إيرادات الهيئة العام الماضي 79.645.851 مليون ريال، والمصروفات 80.779.769 مليون ريال، وبلغ الفائض السنوي 1.133.918 مليون ريال.

اختبارات مهنية

كشف تقرير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تقدم 6836 لاختبارات الزمالة، منهم 145 حصلوا على الزمالة، والتي ارتفعت بنسبة 39% مقارنة بعام 2020، وارتفاع عدد المجتازين لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10.6%، وبلغ عدد المتقدمين 1352، اجتاز منهم 649، وانخفاض عدد المجتازين لاختبار فني محاسبة بنسبة 1.5%، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار 551، والمجتازين 113، وارتفاع عدد المجتازين لاختبارات المهنية التخصصية بنسبة بنسبة 88%، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار 79، والمجتازين 46.

زيادة المتدربين

ارتفعت أعداد المتدربين في البرامج والدورات التدريبية المنفذة العام الماضي، حيث بلغ عدد المتدربين في الدورات التدريبية الخاصة 8421 متدربا بنسبة ارتفاع 608%، وبلغ عدد المتدربين في برنامج الحوارات التدريبية الموجهة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العامة 688 متدربا، بنسبة ارتفاع 40%، وبلغ عدد المتدربين في الدورات التدريبية المجانية 1853 متدربا بنسبة ارتفاع 54%.

المراجعون المرخصون

%120 زيادة أعداد المرخصين

63 هدفا معتمدا

79.6 مليونا الإيرادات

80.7 مليونا المصروفات

39 % ارتفاع الحاصلين على الزمالة

10.6 % مجتازي اختبار أخصائي الضريبة

1.5 % انخفاض مجتازي فني محاسبة

88 % عدد مجتازي المهنية التخصصية

608 % ارتفاع متدربي الدورات الخاصة

40 % ارتفاع متدربي القطاعات الحكومية

54 % ارتفاع متدربي الدورات المجانية