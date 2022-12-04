استقبال 6.4 ملايين طالب بالمقررات والإشراف

انتظم، الأحد، نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

ففي جدة وقف المدير العام للتعليم بالمحافظة، الدكتور نايف الزارع، على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني في عدد من مدارس محافظة رابغ وصعبر وكلية، اطمأن من خلالها على الحضور والانضباطية العالية، والبداية الجادة من أول يوم دراسي، كما قام بجولة داخل القاعات الدراسية، وحضر عددا من الحصص الدراسية، متمنياً للطلاب والمعلمين إكمال عامهم الدراسي بجد وتميز.

على صعيد متصل قام مساعدو المدير العام للتعليم بجولات ميدانية على عدد من المدارس للاطمئنان على سير انطلاقة الفصل الثاني، كما شهدت المدارس تواجد المشرفين والمشرفات من بداية اليوم الدراسي، فيما استكملت كافة المدارس توزيع المقررات الدراسية على طلابها وطالباتها.

انتظم أكثر من 76 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع على مقاعد الدراسة، وذلك لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية.

من جانبه أكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أن الإدارة التعليمية استكملت جميع الخطط والترتيبات والاستعدادات في وقت سابق لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلبة، ومتابعة انتظام حضورهم، وتهيئة المباني، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية.