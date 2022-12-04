خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينة

وأوضح لـ«دوت الخليج» عدد من سكان العاقول والسكب والسلام والحمراء والتي تعد بعضها من الأحياء القديمة ويمتد عمرها الى أكثر من 30 عامًا أن الاعتماد على الصهاريج أنهكهم ماليًا، مشيرين إلى أن الحل في إيصال شبكة ضخ المياه.
في حين أوضحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي لـ «دوت الخليج» أنه تمت دراسة وتصميم خطوط شبكة توزيع المياه الفرعية للأحياء المذكورة وإدراج أعمالها ضمن قائمة مشاريع محفظة الخطة الخمسية إذ إنه يجري إتمام ترسية مشروع شبكات المياه المطلوبة لمخططات طيبة والسلام، وفي الوقت الحاضر يتم خدمة سكان هذه الأحياء بواسطة الصهاريج من محطات التعبئة القائمة والواقعة جوار تلك الأحياء غرب وشرق وجنوب المدينة المنورة.
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