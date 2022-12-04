خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينة

يترقب سكان بعض أحياء المدينة المنورة إيصال شبكة المياه إلى منازلهم وإنهاء معاناة الصهاريج التي تلازمهم طيلة السنوات، فيما طالب عدد من بعض سكان الأحياء التي تصلها الشبكة بتعزيز الضخ وعدم تقليله حتى لا يضطروا إلى الصهاريج في بعض الأوقات.

وأوضح لـ«دوت الخليج» عدد من سكان العاقول والسكب والسلام والحمراء والتي تعد بعضها من الأحياء القديمة ويمتد عمرها الى أكثر من 30 عامًا أن الاعتماد على الصهاريج أنهكهم ماليًا، مشيرين إلى أن الحل في إيصال شبكة ضخ المياه.

في حين أوضحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي لـ «دوت الخليج» أنه تمت دراسة وتصميم خطوط شبكة توزيع المياه الفرعية للأحياء المذكورة وإدراج أعمالها ضمن قائمة مشاريع محفظة الخطة الخمسية إذ إنه يجري إتمام ترسية مشروع شبكات المياه المطلوبة لمخططات طيبة والسلام، وفي الوقت الحاضر يتم خدمة سكان هذه الأحياء بواسطة الصهاريج من محطات التعبئة القائمة والواقعة جوار تلك الأحياء غرب وشرق وجنوب المدينة المنورة.