مشاريع للمحلاة بالشرقية

وتشمل المشاريع تنفيذ أكثر من (316) كيلو مترًا طوليًا من الخطوط الناقلة والرئيسة، وتشييد خزانات تشغيلية بسعة (1.5) مليون متر مكعب، بالإضافة إلى مشاريع لتحسين شبكات المياه.
وأوضحت الشركة أنه جرى الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية للمشاريع، وتهيئة مواقع إنشاء الخزانات التشغيلية، وتوريد مواد ومعدات التنفيذ للبدء في تمديد أنابيب الخطوط الرئيسة والفرعية خلال شهر ديسمبر الجاري، مبينة أن إجمالي تكلفة المشاريع تجاوزت (4.3) مليارات ريال.
مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة ما بين (14 و26) شهرًا القادمة وبشكل متتابع؛ لتخدم أكثر من أربعة ملايين مستفيد.
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