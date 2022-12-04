تحديد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش والذوق العام

استقبال 6.4 ملايين طالب بالمقررات والإشراف انتظم، الأحد، نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بعد تمتعهم بإجازة نهاية... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينة يترقب سكان بعض أحياء المدينة المنورة إيصال شبكة المياه إلى منازلهم وإنهاء معاناة الصهاريج التي تلازمهم طيلة السنوات، فيما طالب عدد... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

تحذيرات من أمطار الأيام الخمسة دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

تطوع لزراعة 1000 شجرة نفّذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية تطوعية لغرس 1000 شجرة في روضة الخفس، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

مشاريع للمحلاة بالشرقية أعلنت شركة المياه الوطنية عن انطلاق مرحلة تنفيذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحلاة في الدمام والخبر والأحساء والقطيف؛ لتغطيتها... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

محافظ عنيزة: شاهدت كرنفالا بيئيا مميزا في متنزهات الغضا قام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بزيارة لمهرجان الغضا 44 والمقام في مدينة الغضا السياحية بتنظيم الجمعية السياحية، وذلك... عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ عنيزة: عبدالرحمن الفنيخ 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و (2,70م) بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

6 اختصاصات تنظرها المحاكم تتعلق بالهيئات الصحية الشرعية أعلنت وزارتا العدل والصحة اليوم عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الأولى 1444 هـ 10 جمادى الأولى 1444 هـ

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