تحديد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش والذوق العام

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استقبال 6.4 ملايين طالب بالمقررات والإشراف
انتظم، الأحد، نحو 6.4 ملايين طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة، مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بعد تمتعهم بإجازة نهاية...
خطة خمسية للمياه بـ 4 أحياء في المدينة
يترقب سكان بعض أحياء المدينة المنورة إيصال شبكة المياه إلى منازلهم وإنهاء معاناة الصهاريج التي تلازمهم طيلة السنوات، فيما طالب عدد...
تحذيرات من أمطار الأيام الخمسة
دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من...
تطوع لزراعة 1000 شجرة
نفّذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية تطوعية لغرس 1000 شجرة في روضة الخفس، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي،...
مشاريع للمحلاة بالشرقية
أعلنت شركة المياه الوطنية عن انطلاق مرحلة تنفيذ مشاريع منظومة توزيع المياه المحلاة في الدمام والخبر والأحساء والقطيف؛ لتغطيتها...
محافظ عنيزة: شاهدت كرنفالا بيئيا مميزا في متنزهات الغضا
قام محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم بزيارة لمهرجان الغضا 44 والمقام في مدينة الغضا السياحية بتنظيم الجمعية السياحية، وذلك...
السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب
أعلنت الهيئة العامة للنقل السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و (2,70م) بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على...
6 اختصاصات تنظرها المحاكم تتعلق بالهيئات الصحية الشرعية
أعلنت وزارتا العدل والصحة اليوم عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع...
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