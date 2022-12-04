شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف لاعب الجولة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت رابطة الأندية المصرية عن لاعب الجولة المنقضية في بطولة الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 والذي يشهد تنافس شديد على اللقب بين عمالقة الدوري المصري.

الأهلي يتصدر الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على نظيره نادي طلائع الجيش وذلك بهدفين مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة.

من هو بطل الجولة في الدوري المصري الممتاز

وفي سياق ذلك فقد أعلنت رابطة الأندية المصرية على إختيار برونو سافيو نجم النادي الأهلي كأفضل لاعب في الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز حسب تصويت الجمهور.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل أربع لقاءات خاضها فاز في جميعها، بينما يحتل غزل المحلة وصافة الترتيب بفارق نقطتين.