شكرا لقرائتكم بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الباحث في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، اليوم الأحد، بداية الحالة المطرية السابعة على 4 مناطق.

وذكر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر، وجود سحب رعدية ممطرة على أجزاء من حائل وشمال الشرقية وغرب القصيم وغرب الكويت.

توقعات الأرصاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن تشهد أجزاء من منطقتَي القصيم وحائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة، ترافقها الرياح النشطة وزخات البَرَد مع احتمال جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية “رفحاء”، والمنطقة الشرقية “حفر الباطن”.

كما رجَّح المركز أن تتكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، ترافقها رياح نشطة فوق أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، مع إمكانية تشكُّل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.