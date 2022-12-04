شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية للإعلام: لكم منا عهد لقول الحقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إنه يقبل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقبل كذلك أي ملاحظة من أي مواطن.

إثارة البلبلة

وأوضح آل الشيخ، في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أن الإعلام عين البصيرة، ولذلك على وسائل الإعلام أن تتأكد من المعلومات قبل إثارة البلبلة، قائلًا: لكم منا عهد وأمان الله أن نقول لكم الحقيقة فيما يطرح إعلاميًّا.