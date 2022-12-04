شكرا لقرائتكم 4 مسارات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث، د. أمل الشقير، عن بدء التقديم على مسارات الابتعاث وفق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وقالت الشقير في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن إستراتيجية الابتعاث التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع العام الجاري، تتفق مع رؤية المملكة وتطلعاتها الأساسية هي الابتعاث من أجل النمو الاقتصادي، والابتعاث من أجل البحث والتطوير والابتكار، لتعزيز مكانة المملكة الدولية.

4 مسارات

تابعت: بناء على هذه التطلعات هناك 4 مسارات أساسية هي: البحث والتطوير، الرواد، إمداد وواعد.

استطردت: مسار الرواد لتعزيز مكانة المملكة، حيث هناك أعلى 30 جامعة دولية متاح التقديم بها لجميع التخصصات، أما مسار البحث والتطوير والابتكار لتعزيز مكانة المملكة أيضًا؛ حيث يوجد 114 تخصصًا بأعلى 200 جامعة، أما مسار إمداد لسد حاجة العمل حيث يوجد 186 تخصصًا في أعلى 200 جامعة على حسب التخصصات، ومسار واعد للتطلعات الواعدة بشأن متطلبات سوق العمل.