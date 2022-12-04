شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إن منابر الجمعة كانت منابر من لا منبر له، وكذلك كان الحال بالنسبة للدعوة دون أي تنظيم، ولكن تم تنظيم هذه الأمور، بعد أن قام طلبة العلم والعلماء بإصدار أنظمة وتعليمات، وتشكيل لجان لتصحيح هذه الأوضاع، وتحديدًا فيما يتعلق المنابر، وذلك بداية من توليه الوزارة.

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انتظام الأوضاع

وأوضح آل الشيخ في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية” أن الأوضاع انتظمت ولكن كان هناك مقاومة من البعض تجاه الالتزام بالتعليمات، فكان الرد لمن لا يتبع الأنظمة “ارتاح واستريح”.

وتابع: أعطيت ملف المخالفين والمتجاوزين أثناء عملي في إمارة الرياض وسمي الفكر الإخواني بالصحوي تلطيفًا وكان تدميريًا”.