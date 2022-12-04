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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت التأمينات الاجتماعي، الفرق بين المعاش، وتعويض الدفعة الواحدة.

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المعاش

وقالت التأمينات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: المعاش هو المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة حسب شروط وأحكام النظام الخاضع له.

تعويض الدفعة الواحدة

وتابعت: تعويض الدفعة الواحدة، هو المبلغ الذي يستحق مرة واحدة للمشترك حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش.

معاش التقاعد

في وقت سابق، أكدت التأمينات الاجتماعية أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات.

وأوضحت أن عمل المستفيدة من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.