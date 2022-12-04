شكرا لقرائتكم خبر رصد 5 مخالفات متكررة في إعلانات الأغذية والمبيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى 5 مخالفات متكررة والمرصودة على ترخيص إعلان للمنتجات الغذائية والأعلاف ومبيدات الصحة العامة، تتعلق بترخيص الإعلان، والإعلان عن غذاء مغشوش.

وتضمنت تلك المخالفات المتكررة قيام المنشأة بالإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، كادعاءات النحافة وعلاج الأمراض.

وأعلنت الهيئة أنها تستعد للعمل بالآلية الجديدة للتعامل مع براءات الاختراع عند تسجيل المستحضرات الصيدلانية الجنيسة، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء. وتهدف هذه الآلية إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الهيئة، وتعزيز مستوى الثقة في إجراءات التعامل مع براءات الاختراع الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية الجنيسة.

وقد تضمنت الآلية كيفية التعامل مع براءة الاختراع الخاصة بالأدوية المبتكرة، وهي الأدوية التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وذلك عند قيام الهيئة بتسجيل الأدوية الجنيسة، وهي الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها في المستحضر المبتكر وتتكافأ حيويا معه، وقد تختلف في اللون والنكهة والسعر، لكنها متطابقة من ناحية المادة الفعالة والتركيز والجرعة وطريقة الاستخدام والادعاءات الطبية.

مخالفات ترخيص الإعلان







الإعلان عن الغذاء قبل الحصول على موافقة الهيئة



التعديل على الإعلان المرخص من الهيئة قبل الحصول على موافقتها



الإعلان بمعلومات وبيانات مضللة أو خادعة للمستهلك



الإعلان عن غذاء مغشوش