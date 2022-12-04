شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 67 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة التراث أمس تسجيل وتوثيق 67 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، الذي يضم عددا من المواقع الأثرية والتاريخية، ليصل بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة حتى الآن إلى 8531 موقعا أثريا في مختلف أنحاء المملكة.

ويأتي تسجيل الهيئة لهذه المواقع استنادا إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، حيث تعمل الهيئة على اكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتسجيلها بشكل رسمي في السجل الوطني للآثار، وإسقاطها بعد ذلك على خرائط رقمية تمكن من سهولة إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري عليها، وأرشفة وثائق وصور مواقع التراث بالمملكة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أثرية يتم اكتشافها عبر منصة «بلاغ»، مشيدة بجهود المواطنين خلال الفترة الماضية، مؤكدة على دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية عبر التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، التي تمكنها من الوصول إلى هذه المواقع وتسجيلها، حيث تعد الهيئة المواطن شريكا أساسيا في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.

المواقع المسجلة بحسب المناطق

15 موقعا بالحدود الشمالية

13 موقعا في تبوك

10 مواقع في حائل

9 مواقع في الجوف

5 مواقع في القصيم

4 مواقع في الرياض

4 مواقع في عسير

3 مواقع في الباحة

3 مواقع بالمدينة المنورة

1 موقع في مكة المكرمة