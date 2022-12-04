شكرا لقرائتكم خبر شتاء درب زبيدة ينطلق بـ30 فعالية ثقافية وترفيهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أمس، موعد الانطلاق الرسمي للنسخة الثانية من شتاء درب زبيدة، والذي سيبدأ من بداية ديسمبر 2022 وحتى 15 مارس 2023، في مدينة لينة التاريخية شمال المملكة.

وتهيأت قرية لينة التاريخية - 100 كلم جنوب رفحاء - لانطلاق فعاليات مهرجان «شتاء درب زبيدة»، مع النسمات العليلة التي تطرق أبواب شمال المملكة هذه الأيام.

وأوضحت «المحمية» أنها حرصت على تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية والسياحية والأدبية والرياضية، التي يتجاوز عددها 30 فعالية، لتناسب جميع الأذواق، وسيجد الزائر خيارات متعددة أمامه من أنشطة وفعاليات ثرية في «شتاء درب زبيدة».

وتنطلق الفعاليات من قرية لينة التي تعد وجهة سياحية فريدة، لما تحظى به من مكانة تاريخية نتيجة وجودها قرب درب زبيدة الشهير، وعلى طرق تجارية تركت بصمتها على المكان، وأصبحت منطقة جذب سياحي، ومن سوق لينة التاريخي تنطلق الفعاليات بمسيرة استعراضية تراثية، تصل إلى حديقة لينة حيث يقام حفل غنائي. كما يستضيف سوق لينة معرضا يروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة، ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة، ومعرضا لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يشرح مجالات عملها وأنشطتها ودورها الريادي والخدمات التي تقدمها. كما يجد الزائر لسوق لينة التاريخي «معرض منتجون» الذي تشارك فيه الأسر المنتجة بإبداعاتها في الحرف اليدوية والأطعمة، مع جناح لصور المنتجات السعودية، ومعرضا للسفر والسياحة، ويستمتع محبو القهوة بمعرض القهوة السعودية.

وتقام في حديقة امتداد طريق رفحاء -لينة، فعاليات المغامرات التي تتضمن ألعابا كثيرة منها لعبة paintball والرماية بالأسهم وتحدي التصويب، مسابقة القدرة على التحمل وتحدي الحواجز، إضافة إلى إقامة بطولة البلوت.

وخصصت اللجنة المنظمة فعاليات ترفيهية كثيرة للأطفال في نهاية كل أسبوع، طوال أيام الشتاء، ويستضيف ملعب لينة بطولة كرة القدم التي يشارك فيها الشباب في الفئات العمرية بين 20 و40 عاما، وعلى بعد 18 كلم عن قرية لينة، يخوض عاشقو الصحراء تجربة فريدة خلال مخيم لينة، إذ يحظون بتجربة التخييم في أجواء هادئة بعيدا عن زحام الحياة، ويزورون أماكن تاريخية، ويستمتعون برحلات السفاري، وعند المساء يراقبون النجوم عبر المنظار الفلكي.

قريبة من درب زبيدة الشهير

