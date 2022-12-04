شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة سداد رسوم الماجستير بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجامعة أن التمديد جاء بناء على توجيه رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الخضيري، حرصا على دعم العملية التعليمية، والتسهيل على طلاب الماجستير، ورفع جودة الحياة التعليمية والمهنية للمجتمع.وأشارت إلى أن عملية سداد واستكمال إجراءات القبول، متاحة عبر الموقع الالكتروني لعمادة القبول والتسجيل، داعية المقبولين إلى الاستفادة من التمديد، والمسارعة بإنهاء إجراءاتهم.
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