تمديد فترة سداد رسوم الماجستير بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران تمديد فترة سداد الرسوم الدراسية، وإنهاء إجراءات القبول النهائي، لطلاب الماجستير للفصل الدراسي الثاني، وذلك حتى الخميس المقبل الموافق 1444/5/14هـ.

وأوضحت الجامعة أن التمديد جاء بناء على توجيه رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الخضيري، حرصا على دعم العملية التعليمية، والتسهيل على طلاب الماجستير، ورفع جودة الحياة التعليمية والمهنية للمجتمع.

وأشارت إلى أن عملية سداد واستكمال إجراءات القبول، متاحة عبر الموقع الالكتروني لعمادة القبول والتسجيل، داعية المقبولين إلى الاستفادة من التمديد، والمسارعة بإنهاء إجراءاتهم.