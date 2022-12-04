شكرا لقرائتكم خبر حماية 2132 امرأة من العنف الأسري بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي تمت حمايتهن من العنف، في مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بمكة المكرمة 2132 امرأة، جرت حماية 348 سيدة من تهديد بالقتل، علاوة على حماية 1262 سيدة من عنف جسدي واقع عليهن، إضافة إلى حماية 348 سيدة من عنف نفسي، وحماية 750 سيدة من عنف لفظي.

في المقابل، يكمن دور مراكز الحماية الأسرية في الحد من العنف بتلقي البلاغ وتصنيفه حسب خطورته، ثم تبدأ مرحلة معالجة البلاغ بتخطيط السلامة للمتعرضة للإيذاء أو المتعرض للإيذاء، ثم التواصل مع الجهات المختصة، إن كانت الحالة تستدعي، كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجهات الأمنية التي لها إسهام في الحد من العنف الواقع.

بعد ذلك، يجري استدعاء المبلغ ضده واتخاذ جميع الإجراءات حيال البلاغ، بعد ذلك تنتقل الأسرة إلى مرحلة أخرى من مراحل العلاج، متمثلة في البرامج العلاجية الموجة للأسرة، كبرامج الحفاظ على الأسرة، وبرامج التوافق الزواجي، وبرامج تعديل سلوك المعتدين، وتعافي الأطفال، وغيرها من البرامج التي تتطلبها الحالة.

مهام مراكز الحماية الأسرية

