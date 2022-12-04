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حماية 2132 امرأة من العنف الأسري بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي تمت حمايتهن من العنف، في مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل بمكة المكرمة 2132 امرأة، جرت حماية 348 سيدة من تهديد بالقتل، علاوة على حماية 1262 سيدة من عنف جسدي واقع عليهن، إضافة إلى حماية 348 سيدة من عنف نفسي، وحماية 750 سيدة من عنف لفظي.

في المقابل، يكمن دور مراكز الحماية الأسرية في الحد من العنف بتلقي البلاغ وتصنيفه حسب خطورته، ثم تبدأ مرحلة معالجة البلاغ بتخطيط السلامة للمتعرضة للإيذاء أو المتعرض للإيذاء، ثم التواصل مع الجهات المختصة، إن كانت الحالة تستدعي، كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجهات الأمنية التي لها إسهام في الحد من العنف الواقع.

بعد ذلك، يجري استدعاء المبلغ ضده واتخاذ جميع الإجراءات حيال البلاغ، بعد ذلك تنتقل الأسرة إلى مرحلة أخرى من مراحل العلاج، متمثلة في البرامج العلاجية الموجة للأسرة، كبرامج الحفاظ على الأسرة، وبرامج التوافق الزواجي، وبرامج تعديل سلوك المعتدين، وتعافي الأطفال، وغيرها من البرامج التي تتطلبها الحالة.

مهام مراكز الحماية الأسرية


  • تلقي البلاغ من مركز البلاغات الأمنية 1919
  • يصنف البلاغ حسب خطورته إن كان حرجا أو متوسطا أو منخفض الخطورة
  • معالجة البلاغ بتخطيط السلامة للمتعرضة للإيذاء أو المتعرض للإيذاء
  • التواصل مع الجهات المختصة إن كانت الحالة تستدعي، كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجهات الأمنية
  • استدعاء المبلغ ضده، واتخاذ جميع الإجراءات حيال البلاغ، من أخذ الالتزامات والتعهدات عليه بعدم التكرار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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