حماية 2132 امرأة من العنف الأسري بمكة

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في المقابل، يكمن دور مراكز الحماية الأسرية في الحد من العنف بتلقي البلاغ وتصنيفه حسب خطورته، ثم تبدأ مرحلة معالجة البلاغ بتخطيط السلامة للمتعرضة للإيذاء أو المتعرض للإيذاء، ثم التواصل مع الجهات المختصة، إن كانت الحالة تستدعي، كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجهات الأمنية التي لها إسهام في الحد من العنف الواقع.بعد ذلك، يجري استدعاء المبلغ ضده واتخاذ جميع الإجراءات حيال البلاغ، بعد ذلك تنتقل الأسرة إلى مرحلة أخرى من مراحل العلاج، متمثلة في البرامج العلاجية الموجة للأسرة، كبرامج الحفاظ على الأسرة، وبرامج التوافق الزواجي، وبرامج تعديل سلوك المعتدين، وتعافي الأطفال، وغيرها من البرامج التي تتطلبها الحالة.
مهام مراكز الحماية الأسرية
- تلقي البلاغ من مركز البلاغات الأمنية 1919
- يصنف البلاغ حسب خطورته إن كان حرجا أو متوسطا أو منخفض الخطورة
- معالجة البلاغ بتخطيط السلامة للمتعرضة للإيذاء أو المتعرض للإيذاء
- التواصل مع الجهات المختصة إن كانت الحالة تستدعي، كالمستشفيات أو الهلال الأحمر أو الجهات الأمنية
- استدعاء المبلغ ضده، واتخاذ جميع الإجراءات حيال البلاغ، من أخذ الالتزامات والتعهدات عليه بعدم التكرار
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