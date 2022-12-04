دعم الأبحاث العلمية المتعلقة باستئناس الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة التراث أمس مذكرة تفاهم مع نادي الإبل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التراثية، خاصة المرتبطة بالإبل وتاريخها وثقافتها. وتضمنت المذكرة تبادل الخبرات وتعزيز الأبحاث العلمية والأكاديمية والدراسات المتعلقة باستئناس الإبل وانتشار أشكالها في الفنون الصخرية. كما تضمنت مذكرة التفاهم توثيق عناصر التراث غير المادي المرتبط بالإبل، وإقامة معارض عن تراث الإبل وتاريخها، إضافة إلى تنظيم الفعاليات المتعلقة بثقافة الإبل، ورفع مستوى توطين المنتجات الحرفية في هذا المجال، وكذلك تنمية المواهب المتخصصة في التراث الثقافي المرتبط بالإبل، وإثراء المحتوى الثقافي من خلال البرامج التوعوية والتعريفية، ومشاركة الطرفين في ورش العمل والحلقات العلمية. كما تضمنت مذكرة التفاهم توثيق عناصر التراث غير المادي المرتبط بالإبل، وإقامة معارض عن تراث الإبل وتاريخها، إضافة إلى تنظيم الفعاليات المتعلقة بثقافة الإبل، ورفع مستوى توطين المنتجات الحرفية في هذا المجال، وكذلك تنمية المواهب المتخصصة في التراث الثقافي المرتبط بالإبل، وإثراء المحتوى الثقافي من خلال البرامج التوعوية والتعريفية، ومشاركة الطرفين في ورش العمل والحلقات العلمية.

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