التقديم على برنامج الابتعاث مستمر حتى 5 مايو

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وتأتي هذه النسخة ضمن استراتيجية البرنامج الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان التي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير «إن التقديم هذا العام سيكون متاحا لـ3 مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي».
وأشارت إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023 / 2024م عبر البوابة الالكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية
المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال الرابط: https://moe.gov.sa/scholarship-program/index.html.
برنامج الابتعاث:
- التقديم يشمل 3 مسارات من 4.
- أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية.
- تحقيق متطلبات سوق العمل.
- رفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.
- دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة.
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